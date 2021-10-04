Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli yanıt!

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 12:25
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.



STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Ferdi Kadıoğlu açıklaması yapmıştı.

Alman teknik adam, Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullanmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.