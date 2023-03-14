Fenerbahçe, perşembe günü Sevilla karşısında zoru başarmaya çalışacak. Bu kritik mücadele öncesinde Jorge Jesus, öğrencilerini hem taktik hem de mental anlamda hazırlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle motivasyon konusunda Portekizli teknik adamın en büyük yardımcısı Ferdi Kadıoğlu oldu.
"RENNES MAÇLARINI UNUTMAYIN"
Bu sezonun en formda isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldız, Sevilla ile 2-0'ın rövanşında oynanacak mücadeleyle ilgili olarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Ferdi, "İşimiz zor ama daha önce daha sıkıntılı skorlarda geri dönüşlere imza attık. Rennes maçlarını unutmayın. Fransa'da 2-0 geri düştük, yenilmedik. Evimizde 3- 0'dan geri dönmeyi başardık" ifadelerini kullandı.
"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"
Milli futbolcu, "Bu kez avantajımız, geri dönüş için önümüzde 90 dakika olacak. İki ayaklı eşleşme olduğunu düşünürsek, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmış gibiyiz. Arkamıza 50 bin taraftarımızı da alarak destan yazabiliriz. İspanya'daki karşılaşmada ilk devredeki futbolumuz, bunu başaracak kalitemiz olduğunun en önemli göstergesi" diye konuştu.
"RENNES MAÇLARINI UNUTMAYIN"
Bu sezonun en formda isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldız, Sevilla ile 2-0'ın rövanşında oynanacak mücadeleyle ilgili olarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Ferdi, "İşimiz zor ama daha önce daha sıkıntılı skorlarda geri dönüşlere imza attık. Rennes maçlarını unutmayın. Fransa'da 2-0 geri düştük, yenilmedik. Evimizde 3- 0'dan geri dönmeyi başardık" ifadelerini kullandı.
"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"
Milli futbolcu, "Bu kez avantajımız, geri dönüş için önümüzde 90 dakika olacak. İki ayaklı eşleşme olduğunu düşünürsek, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmış gibiyiz. Arkamıza 50 bin taraftarımızı da alarak destan yazabiliriz. İspanya'daki karşılaşmada ilk devredeki futbolumuz, bunu başaracak kalitemiz olduğunun en önemli göstergesi" diye konuştu.