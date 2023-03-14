Fenerbahçe, perşembe günü Sevilla karşısında zoru başarmaya çalışacak. Bu kritik mücadele öncesinde Jorge Jesus, öğrencilerini hem taktik hem de mental anlamda hazırlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle motivasyon konusunda Portekizli teknik adamın en büyük yardımcısı Ferdi Kadıoğlu oldu.Bu sezonun en formda isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldız, Sevilla ile 2-0'ın rövanşında oynanacak mücadeleyle ilgili olarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Ferdi,ifadelerini kullandı.Milli futbolcu,diye konuştu.