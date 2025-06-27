SPORX ÖZEL - Sporx'in yenilenen at yarışı sayfalarında uzun süredir tahminler veren ve özellikle Açık Grup yarışlarda büyük sürprizleri takipçileriyle paylaşan yazarımız FenomenTilki, (https://x.com/FenomenTilki/) merakla beklenen Gazi Koşusu için tahminlerini atların soy hatları üzerinden yaptı. İşte değerlendirmeleri;





ÇATI: 16-9-11

GENİŞ ÇATI: 16-9-11 + 17-12-14-15-6 (3)



🌟 SPECIAL MAN

Orijin: LUXOR - KIZIM MELİKE / KANEKO





Baba LUXOR, Türk yarışçılığının en değerli aygırlarından ve sürat + kalite veren isimlerin başında geliyor. Yavrularının genel eğilimi 1400-2000 m civarında olsa da, arada klasik mesafeyi çıkaran (ve güçlü kalan) tayları da mevcut.

En önemli kritik nokta şu: LUXOR yavrularının klasik mesafeye yatkınlığı özellikle anne tarafından ciddi dayanıklılık geldiği durumlarda görülüyor — burada KIZIM MELİKE ve onun babası KANEKO, bu eksiği doldurabilecek bir hat.

KANEKO, Türkiye'de 2200-2400 m'ye çok yatkın yavrular veren bir aygır; Gazi kazandırmış bir baba. Bu çapraz eşleşme Special Man'in en büyük şansı.

➡️ Az bilinen not: LUXOR'un Gazi'ye katılan yavruları arasında "en yüksek son 600 metre dereceye" sahip olan tay, uzun mesafede değil, orta mesafeden gelip Gazi'ye adapte edilen bir taydı.





➡️ FenomenTilki Puanı: 10/10









🌟 HANDSOME KING

Orijin: VICTOIRE PISA (JPN) - NADİRE / WIN RIVER WIN (USA)





Bu eşleşmenin en önemli tarafı Japon kanının klasik Avrupa/Türkiye yarışına çok uygun gelmesi.

VICTOIRE PISA, Japon yarışçılığında "klasik mesafe çim" ustasıdır. Hem kendi performansı hem de yavrularının 2200-2400 m üzerindeki başarısı bu aygırı bir Gazi koşusunun doğal aktörü yapıyor.

Anne hattında WIN RIVER WIN, Türkiye'de 1800-2400 m üzerinde en çok kazanan yavruları veren aygırlardan biri.

Yani burada baba ve anne hattı tam mesafe uyumlu ve birbirini çok iyi tamamlıyor.

Kritik nokta: bu tür pedigriler genellikle süratli ve tempolu Gazi koşularında en iyi sonucu verir, çünkü ivmelenme ve güç devreye girdiğinde etkisini daha iyi gösterir.





➡️ Az bilinen not: VICTOIRE PISA'nın baba hattı Sunday Silence, Japonya'da "soft ground" yani yumuşak pistte en fazla G1 galibi çıkaran hatlardan biridir.





➡️ FenomenTilki Puanı: 8/10





🌟 LOST KING

Orijin: NATIONAL DEFENSE (GB) - KASSAMA (FR) / NAYEF (USA)





Baba NATIONAL DEFENSE, Invincible Spirit hattından gelen ve daha çok "miler" tipinde yavrular üreten bir aygır. 1600-2000 m aralığı bu hattın ana alanı.

Ancak burada kilit nokta anne hattı: NAYEF, dayanıklılık ve uzun mesafe klasik çim pistin en güçlü hatlarından biri. Avrupa'da defalarca 2400 m üstü G1 galibi üretmiş bir soy.

Dolayısıyla burada baba tarafının kısmi eksikliğini, anne tarafı ciddi şekilde dengeleyebiliyor.

Bu tip pedigriler genellikle sert tempo gitmeyen, ağır-ağır gelişen klasik yarışlarda avantajlı olurlar.

Eğer Gazi'de tempo biraz kontrollü olursa Lost King'in şansı da artar.





➡️ Az bilinen not: NAYEF, Avrupa yarış tarihinde bir sezonda hem 2000 m G1, hem 2400 m G1, hem de 2600 m Listed koşu kazanmış nadir aygırlardan biridir.





➡️ FenomenTilki Puanı: 7/10





🌧️ YA PİST ÇOK YUMUŞAK VEYA AĞIR OLURSA?





🌟 BRAIN BROOSTER

Orijin: VICTOIRE PISA (JPN) - NONA / LUXOR





Baba hattı olan VICTOIRE PISA, Japonya'da da çoğu zaman soft veya yielding (yumuşak çim) pistlerde büyük performans vermiş bir aygır.

Türkiye'deki yavruları da genellikle ağır pistte avantajlı isimler olarak bilinir.

Anne tarafında LUXOR bulunuyor. LUXOR yavrularının çoğu sert pistte daha iyidir fakat, bu safkanın yarış karakterine bakıldığında (güçlü sonlarda yarış bitiren yapısı) bu eksik kapanıyor.

En kritik yön: BRAIN BROOSTER, pist ağırlaştıkça performansı artabilecek "klasik Japon stili" bir tay görüntüsü veriyor.

Ağır veya yumuşak pistte ilk üç adaydan biri konumuna gelir.





➡️ Az bilinen not: VICTOIRE PISA'nın yavrularından biri, Japonya'da "tek seferlik" ağır pist antrenmanı kampı görmüş ve bu yüzden sonraki yarışlarda soft ground pistlerde ciddi şekilde fark yaratmıştır.





➡️ FenomenTilki Puanı: 7/10





🌟 DUYGUSAL SÜRPRİZ ADAYI — TONBİ

Orijin: APPROVE (IRE) - NEFERU / UNACCOUNTED FOR (USA)





APPROVE, İrlanda orijinli ve daha çok mile (1600-2000 m) çim pist koşularında kendini gösteren bir aygır.

Bu hattın en belirgin özelliği, yarış içinde yüksek cruising speed (istikrarlı orta tempo) sergileyebilmesi. Bu da özellikle tempolu Gazi senaryolarında işine yarayabilecek bir özellik.





Ancak burada işi değiştiren taraf anne hattı.

UNACCOUNTED FOR üzerinden gelen damar, Amerikan yarışçılığında maraton stili, düşmeyen uzun stamina sağlayan bir yapı kurar. Bu genetik katkı, TONBİ'ye yarışın özellikle son 400-600 metresinde dayanma gücü veriyor.

Yani baba tarafından gelen orta mesafe sürati, anne tarafından gelen uzun mesafe dayanıklılığı ile harmanlanmış bir profil ortaya çıkıyor.





Kritik bilgi: Bu tip soy kombinasyonları klasik mesafede favori gösterilmez ama yarışın gelişimine göre pozisyon alan, tempoya göre fırsat kollayan taylar arasında çıkar.

Koşu sertleşirse, bu tip sürpriz adayların bir anda son 200 metrede kendini gösterdiği çok görülmüştür.





➡️ Az bilinen not: APPROVE hattından gelen tayların ağır pist koşularında "negative split" (yarışın sonunu daha hızlı bitirme) yüzdesi Avrupa'da en yüksek 10 aygır listesine girmiştir.





➡️ FenomenTilki Puanı: 7/10



