  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..

Fenerbahçe'nin kritik 22 günü başladı

Süper Lig'e yeni teknik ekip ve yeni kadro ile giren Fenerbahçe, ilk 8 haftadan istediğini alamazken, milli ara sonrası 22 günde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'nin kritik 22 günü başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 10:56
Sarı-Lacivertliler, kasım ayının ikinci haftasındaki diğer milli araya kadar zorlu bir viraja girecek.

Yarın Sivas deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, 22 günde 6 zorlu mücadele oynayacak. Ligde Sivas'ın ardından Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Kanarya, ardından Aslantepe'de Galatasaray derbisine çıkacak.

Kadıköy'deki Alanya maçıyla birlikte milli ara başlayacak. Fenerbahçe bu süreçte ayrıca Anderlecht ile iki Avrupa Ligi müsabakası oynayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için