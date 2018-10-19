Sarı-Lacivertliler, kasım ayının ikinci haftasındaki diğer milli araya kadar zorlu bir viraja girecek.Yarın Sivas deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, 22 günde 6 zorlu mücadele oynayacak. Ligde Sivas'ın ardından Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Kanarya, ardından Aslantepe'de Galatasaray derbisine çıkacak.Kadıköy'deki Alanya maçıyla birlikte milli ara başlayacak. Fenerbahçe bu süreçte ayrıca Anderlecht ile iki Avrupa Ligi müsabakası oynayacak.