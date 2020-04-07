BİRİ İTALYAN BİRİ FRANSIZ

SERİE A'DA 21 MAÇTA OYNADI

2016'DA PSG'DEN AYRILMIŞTI

Bu sezon stoper transferinde yapılan hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe yeni sezonda artık savunma krizi yaşamak istemiyor… Sarı-Lacivertliler bu nedenle kadro planlamasında stoper transferini ilk sıraya almış durumda. Yönetim boşa çıkacak isimleri yakından takip ediyor.Yönetimin öncelikli hedefler Atalanta formasını giyenve Schalke'de görev yapan… Fenerbahçe iki futbolcunun da menajerleriyle temas sağladı.İtalyan stoper Palomino bu sezon Serie A'da 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız daha önce Metz, Ludogorets ve A.Juniors takımlarında oynadı.Schalke'lı Stambouli ise 2016'da PSG'den ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Fransız stoper bu sezon Bundesliga'da 9 maçta oynarken, Almanya Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.