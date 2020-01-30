Fenerbahçe'den depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi

Sarı-lacivertli taraftarlar, Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek için kışlık kıyafetler ile hijyen malzemelerini 2 Şubat Pazar gününe kadar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yetkililere verebilecek.

Haber; AA
Fenerbahçe'den depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 17:15
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri toplamak adına sosyal sorumluluk projesi yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar getirdikleri malzemeleri 2 Şubat Pazar gününe kadar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yetkililere teslim edebilecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın saat 20.00'de OGM Ormanspor'la Metro Enerji Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko ise ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 Şubat Pazar günü 15.15'te Türk Telekom'la karşılaşacak.

Yardımlar, 3 Şubat Pazartesi günü AFAD yetkililerine teslim edilecek ve yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için