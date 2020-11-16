Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.



Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.



LUCAS ANDERSEN

26 yaşındaki kanat, bu sezon Aalborg BK formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.



ALEXANDER BAH

22 yaşındaki orta saha, bu sezon SönderjyskE formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı.



JONAS WIND

21 yaşındaki santrfor, bu sezon Kopenhag formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.



