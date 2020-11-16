Fenerbahçe'den 3 isme yakın takip

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına devam eden Emre Belözoğlu, dün gece oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlenmesi için talimat verdi.

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Fenerbahçe'den 3 isme yakın takip
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16 Kasım 2020 11:02
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.

Takibe alınan isimlerin Danimarka'dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor.

LUCAS ANDERSEN
26 yaşındaki kanat, bu sezon Aalborg BK formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yaptı.

ALEXANDER BAH
22 yaşındaki orta saha, bu sezon SönderjyskE formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

JONAS WIND
21 yaşındaki santrfor, bu sezon Kopenhag formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol attı, 1 de asist yaptı.



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