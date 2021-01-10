Sezon başında takımın yükünü çeken, ardından da hastalık sorunuyla uğraşan Jose Sosa, teknik heyet tarafından sağlık ekibine emanet edildi.Ayak parmağındaki kırığa rağmen bir süre takımı yalnız bırakmayan tecrübeli oyuncu, yaptığı fedakârlıklar sonrası bir hayli yıprandı. Sosa'nın eski performansına dönmesi adına özel program uygulanacak ve asla aceleci davranılmayacak.