Fenerbahçe'de Sosa'ya özel program

Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırığa rağmen bir süre takımı yalnız bırakmayan ve bir hayli yıpranan Jose Sosa'ya, eski performansına dönmesi için adına özel program uygulanacak .

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Fenerbahçe'de Sosa'ya özel program
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10 Ocak 2021 11:28
Sezon başında takımın yükünü çeken, ardından da hastalık sorunuyla uğraşan Jose Sosa, teknik heyet tarafından sağlık ekibine emanet edildi.

Ayak parmağındaki kırığa rağmen bir süre takımı yalnız bırakmayan tecrübeli oyuncu, yaptığı fedakârlıklar sonrası bir hayli yıprandı. Sosa'nın eski performansına dönmesi adına özel program uygulanacak ve asla aceleci davranılmayacak. 




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