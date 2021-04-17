Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı

"Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildi.Sarı - lacivertlilerde Altay Bayındır'ın yerine ise hangi ismin forma giyeceği merak ediliyor. Son 3 maçtır maç kadrosuna alınmayan Harun Tekin'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve şans verilmesi halinde görev alabilecek durumda olduğu belirtildi.Öte yandan son maçlarda maç kadrosuna dahil edilen 17 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in de kaleyi devralabilme ihtimali geçerliliğini koruyor.Ayrıca Fenerbahçe'de 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan da görev bekleyen isimler arasında yer alıyor. Bu sezon sadece Gaziantep FK maçında forma giyen Oytun, kalesinde 3 gol görmüştü.Alçı veya atelin süresi uygulanan cerrahi yönteme göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilmektedir. Bu sürenin sonunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına geçilir. Amaç el, el bileği ve kolun güç kazanımını sağlamak ve hareket kaybını en aza indirgemektir.