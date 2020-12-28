Fenerbahçe, yine Audi Cup'ta boy gösterecek

Fenerbahçe, 2019 yazında katıldığı Audi Cup'a 2021 yazında da katılacak.Fenerbahçe ile birlikte turnuvada ev sahibi olarak Bayern Münih, İspanyol devi Real Madrid ve yine İspanya'dan UD Melilla katılacak.Fenerbahçe, turnuvanın 2019 versiyonunda Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile karşılaşmıştı.Audi Cup, Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da düzenlenecek.