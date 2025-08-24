Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: John Victor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kaleci transferi için sürpriz bir öneri geldi.





BREZİLYALI ELDİVEN





Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Ancak Fenerbahçe tarafından şu ana kadar herhangi bir teklif yapılmadı.





SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR





Sarı-lacivertliler, kaleci listesinde bulunan bütün seçenekleri değerlendiriyor.



PİYASA DEĞERİ





Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.





PERFORMANSI





Bu sezon 17 maçta forma giyen Victor, bu karşılaşmalarda toplam 11 gol yedi.



