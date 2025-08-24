24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: John Victor

Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar herhangi bir teklif yapmadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye kaleci transferi için sürpriz bir öneri geldi.

BREZİLYALI ELDİVEN

Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Ancak Fenerbahçe tarafından şu ana kadar herhangi bir teklif yapılmadı.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Sarı-lacivertliler, kaleci listesinde bulunan bütün seçenekleri değerlendiriyor.

PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor'un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

PERFORMANSI

Bu sezon 17 maçta forma giyen Victor, bu karşılaşmalarda toplam 11 gol yedi.

