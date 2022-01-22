Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.



Sarı - lacivertlilerde mücadeleye kaptan olarak başlayan Serdar Aziz, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



Tecrübeli futbolcu, 24. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



Öte yandan milli futbolcu, 40. dakikada sakatlanarak yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.



Fenerbahçe'de Filip Novak, Sivasspor deplasmanında sakatlanan bir diğer isim oldu. Novak 56. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.





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