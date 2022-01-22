Fenerbahçe'ye iki kötü haber

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Fİlip Novak, Sivasspor deplasmanında sakatlandı. Ayrıca Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye iki kötü haber
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22 Ocak 2022 16:41
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı - lacivertlilerde mücadeleye kaptan olarak başlayan Serdar Aziz, 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, 24. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan milli futbolcu, 40. dakikada sakatlanarak yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

Fenerbahçe'de Filip Novak, Sivasspor deplasmanında sakatlanan bir diğer isim oldu. Novak 56. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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