Fenerbahçe'ye bir Flamengolu daha

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda ara transfer için çalışmalar devam ediyor. Brezilya'dan dün yeni bir iddia geldi. Flamengo'nun genç sağ beki Matheuzinho ile ilgilendiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 2.7 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Flamengo yönetimi ile Willian Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde kurduğu olumlu ilişkileri ikna kozu olarak kullanacağı kaydedildi.



120 MAÇTA 4 GOL 14 ASİST



Flamengo'nun da satışına sıcak baktığı Matheuzinho, iki yıl önce Londrina'dan Flamengo'ya gelip 120 maçta 4 gol 14 asistlik performans sergiledi. Sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın sağında oynayabilen yetenekli isim, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.71 boyunda oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro. Flamengo'nun Matheuzinho için pazarlık masasına oturmayı kabul ettiği, Fenerbahçe'nin teklifini biraz daha yükselterek bu transferi bitirebileceği dile getirildi.







