Fenerbahçe, Vedat için Rize'ye "oyuncu" teklif etti!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferinden düşen pay için Rizespor'a oyuncu teklif etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe, Vedat için Rize'ye 'oyuncu' teklif etti!
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11 Eylül 2020 14:15
Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize'den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15'i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriç'in Lazio'ya imzası sonrası Kanarya'nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

Sarı- Lacivertliler, Rizespor'a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor'un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.



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