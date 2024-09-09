Fenerbahçe, Filip Kostic'in transferi için Juve ve oyuncu ile anlaşıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.
JUVENTUS İLE ANLAŞMA
Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic, 23.00 sularında İstanbul'a geldi.
TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.
MOURINHO ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.
G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ
Juventus'tan Filip Kostic transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Görüşmelerde Galatasaray'ın transfer teklifinin ardından pazarlıkların yavaşlaması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Juventus ve Kostic ile görüşerek olumlu yanıt aldı.
Fenerbahçe'nin olumlu yanıt almasının ardından Galatasaray yeniden devreye girdi. Juventus'a 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kostic'e 3,5 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, Galatasaray'a teşekkür etti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.
JUVENTUS İLE ANLAŞMA
Kostic'in Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic, 23.00 sularında İstanbul'a geldi.
TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.
MOURINHO ETKİLİ OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.
G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ
Juventus'tan Filip Kostic transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
Görüşmelerde Galatasaray'ın transfer teklifinin ardından pazarlıkların yavaşlaması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Juventus ve Kostic ile görüşerek olumlu yanıt aldı.
Fenerbahçe'nin olumlu yanıt almasının ardından Galatasaray yeniden devreye girdi. Juventus'a 6 milyon euro teklif eden Galatasaray, Kostic'e 3,5 milyon euro önerdi. Ancak İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, Galatasaray'a teşekkür etti.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.