Fenerbahçe stoperde nefes aldı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Luan Peres'in 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar hazır olacağı öğrenildi. Gustavo Henrique ve Attila Szalai de Jorge Jesus'tan forma bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe stoperde nefes aldı
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26 Eylül 2022 09:12
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Luan Peres ise 2 Ekim'e kadar hazır duruma gelecek ve yine bu karşılaşmada görev alabilecek.

STOPERDE ELİ RAHATLADI

Jorge Jesus'un elinde sadece Gustavo Henrique ve Szalai kalınca Portekizli, 4'lü defansa dönmüştü. Stoperde eli rahatlayan Jesus'un tekrardan 3'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

ALANYA MAÇINDA RİSKE EDİLMEDİ

Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi.

SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi.

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