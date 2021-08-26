UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Finlandiya takımı HJK Helsinki ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bolt Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11, 14 ve 52. dakikada Enner Valencia, 90+1. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 90+3. dakikada kendi kalesine Peltola attı.



Sahasında 6 maç aradan sonra Avrupa maçı kaybeden HJK Helsinki'nin golleri ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski'den geldi.



İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek kuralar sonrası belli olacak.



12 YIL SONRA AVRUPA'DA HAT-TRICK



Fenerbahçe'nin Ekvadarlo oyuncusu Enner Valencia 2009'da Honved'e karşı hat-trick yapan Dani Güiza'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk oyuncu oldu.



Maç boyu etkili bir görüntü sergileyen Valencia'nın başarılı oyununa yaptığı iki asistle Nazım Sangare de eşlik etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



