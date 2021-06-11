Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor.



36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Sarı-Lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi.



HOCADAN SONRA AÇIKLANACAK



Belçika'da Royal Antwerp'te forma giyen 24 yaşındaki Aurelio Buta ile Galatasaray ile Valentin Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor.



Ancak elini çabuk tutan Fenerbahçe, Portekizli yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.



Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.



AURELİO BUTA KİMDİR?



24 yaşındaki Aurelio Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.



Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor.



Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Valentin Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı



