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Fenerbahçe, İspanya'da uzatmalarda yıkıldı

FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında normal süresi 75-75 berabere biten maçta Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya uzatma bölümü sonucunda 88-82 yenildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, İspanya'da uzatmalarda yıkıldı
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01 Kasım 2018 01:40
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında normal süresi 75-75 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya uzatma bölümü sonucunda 88-82 yenildi.

Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 88-82 kazandı.

Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.

 
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