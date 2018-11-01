Fenerbahçe, İspanya'da uzatmalarda yıkıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında normal süresi 75-75 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya uzatma bölümü sonucunda 88-82 yenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 88-82 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.
Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 20-16 üstün geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 41-36 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57, normal süresi de 75-75 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde Fenerbahçe'ye üstünlüğünü kabul ettiren Perfumerias Avenida, karşılaşmayı 88-82 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Perfumerias Avenida ise ilk galibiyetini elde etti.