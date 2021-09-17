FENERBAHÇE 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

EINTRACHT FRANKFURT'UN İLK 11'İ

FENERBAHÇE POZİSYONLA BAŞLADI

MESUT ÖZİL, ALMANYA'DA GOLÜNÜ ATTI

SZALAI VE KİM DİKKAT ÇEKTİ

İKİYİ ARARKEN FRANKFURT EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İKİNCİ YARIDA DA TEMPO DÜŞMEDİ

PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.90+2. dakikada Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçında Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.Fenerbahçe, bu sezon alışılageldiği üzere mücadeleye 3-4-2-1 taktiğiyle başladı.Kalede Altay, savunma üçlüsünde sakat olan Tisserand yerine Serdar Aziz, Kim Min-Jae ve Attila Szalai, orta sahada Osayi-Samuel, Gustavo, Miha Zajc yerine Mert Hakan ve Ferdi, ileride Mesut Özil, Diego Rossi ve bir önceki maçta görev alan Berisha yerine Valencia oynadı.4-2-3-1 taktiğiyle oynayan Eintracht Frankfurt ise Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre, Lammers 11'iyle sahaya çıktı.Mücadele oldukça yüksek tempoyla başladı. Her iki takım da hızlı paslaşmalarla direk oyun tercih ederken pres ve baskı konusunda da agresifti.Fenerbahçe, henüz maçın 2. dakikasında Diego Rossi ile karşı karşıya pozisyon yakaladı ancak değerlendiremedi.9. dakikada Fenerbahçe, bu kez Mert Hakan ile gole yaklaştı. Top direkten döndü. Pozisyonun devamında Rossi, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Trapp bu topu çeldi. Çeldiği top kısa düştü ve Mesut Özil'in önünde kaldı. Mesut Özil çaprazdan yaptığı güzel vuruşla ağları havalandırdı.İlk önce yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR kontrolünün ardından gol geçerlilik kazandı.1-0'ın ardından Fenerbahçe, takım çizgisini biraz daha geriye çekerek temkinli oynamaya başladı. Eintracht Frankfurt ise eşitlik için daha baskılı ve tempolu oynamaya başladı. 18 ila 30. dakikalar arasında Fenerbahçe, iyi kurduğu ofsayt çizgisiyle Frankfurtlu oyuncuları 5 kez ofsayta düşürdü.Fenerbahçe, kontrataklarla Frankfurt kalesini yoklarken savunmada Kim Min-Jae ve Attila Szalai başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.41. dakikada Fenerbahçe, ikinci golü ararken korner dönüşü kalesinde golü gördü.Korner sonrasında çıkılan kontra atakta topla buluşan Filip Kostic ceza sahası içine girip kısa pasını altıpas önündeki Lammers'e bıraktı. Sam Lammers bekletmeden şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.İkinci yarı da ilk yarıdaki gibi oldukça tempolu başladı. Her iki takım da gol için istekli oynarken, tempo hiç düşmedi. Pozisyon konusunda iki takım da sıkıntılar yaşarken ikinci yarıdaki ilk pozisyon 75. dakikada yaşandı. Filip Kostic'in şutunda Altay Bayındır'ı iyi bir refleksle gole izin vermdi.76 dakika boyunca oyuna müdahalede bulunmayan Vitor Pereira, 4 değişiklik birden yaptı. Valencia yerine Berisha, Mesut yerine Pelkas, Ferdi yerine Muhammed, Mert Hakan yerine Meyer oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, kalan dakikalarda Frankfurt'a göre daha baskın bir oyun oynadı. Fenerbahçe, 90. dakikada Pelkas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 90+2. dakikada penaltıyı kullanan Pelkas, vuruştan faydalanamadı.Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.Mücadele 1-1 sona erdi.2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.90+2. dakikada Rossi'nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp'dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.: Deutsche Bank Park: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya): Trapp, Da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre (Dk. 73 Hauge), Lammers: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya) , Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Meyer), Osayi-Samuel, Mesut Özil (Dk. 77 Pelkas), Rossi, Valencia (Dk. 77 Berisha): Dk. 10 Mesut Özil (Fenerbahçe), Dk. 41 Lammers (Eintracht Frankfurt): Dk. 83 Meyer, Dk. 86 Gustavo, Dk. 90+5 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 90+5 Jakic (Eintracht Frankfurt)