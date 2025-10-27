Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk oldu.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5 ve 21. dakikalarda Youssef En Nesyri ve 81. ve 88. dakikada Anderson Talisca kaydetti.



Gaziantep FK'de Myenty Abena 86. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 22'ye yükseltti.



Öte yandan Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Alanyaspor'a konuk olacak.







FENERBAHÇE EN NESYRI İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin 5. dakikada sağ kanattan kazandığı kornerde Kerem'in kale alanı çizgisine paralel kestiği topu Alvarez iskaladı. Kale ağzında savunmadan seken topu kale alanı ön çizgisinin gerisinde diziyle kontrol eden En-Nesyri sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve kalenin ortasından ağları havalandırdı.







EN NESYRI BU KEZ DİREKLERE TAKILDI



Gaziantep FK'nın 19. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattan içeri sokulan En-Nesyri, araya bırakmak istediği top savunmadan sekince sağ ayağıyla çaprazdan şutunu çekti. Yakın köşeye giden top, yan direğin dibine çarpıp oyun alanına geri döndü.



EN NESYRI'DEN DOUBLE



Maxim'in 22. dakikada orta alanda kaptırdığı top sonrası sol kanattan gelişen Fenerbahçe akınında İsmail'in derinlemesine pasıyla ceza alanı çaprazında topu alan Asensio ikiye bir pozisyonda pasını çıkardı, ön direkte En-Nesyri sol ayağıyla vurdu ve sol alt köşeden ağları havalandırdı.



GAZİANTEP FK TEHLİKELİ GELDİ



Gaziantep FK'nın 30. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı atağında Camara'nın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde son çizgiye inen Kozlowski'nin ortaya çevirmek istediği top doğrudan auta çıktı.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARIDA İLK TEHLİKE GAZİANTEP FK'DEN



Gaziantep FK 50. dakikada sol kanattan etkili geldi. Lungoyi bir kez daha çaprazdan içeri sokulup vuruşunu yaptı, top bu kez kaleci Ederson'da kaldı.



FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI



Fenerbahçe'nin 57. dakikada orta çizgiden kazandığı serbest vuruş hızlı kullanıldı. Devamında sol kanattan içeri sokulan Nene'nin derin pasıyla savunma arkasına sarkan Asensio kale alanı çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Burak ayağıyla gole engel oldu.



ÇİZGİDEN ÇIKTI



Dakikalar 66'yı gösterirken Ederson'un uzun pasıyla bir anda sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Oğuz Aydın, kalesini terk eden Burak'tan sıyrıldı ve sağ çapraza doğru açılan topa aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Burak'ı geçen topu çizgi önünden son anda Rodrigues uzaklaştırdı.



TALISCA FARKI 3'E ÇIKARDI



Fenerbahçe'nin 81. dakikada sağ çaprazdan, ceza alanı yan çizgisiyle ön çizgisinin kesiştiği noktanın hemen gerisinden kazandığı frikikte Talisca sol ayağıyla yakın köşeye çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Burak'ın müdahale edemediği top, direğin dibinden ağlarla buluştu.



BİR DOUBLE DE TALISCA'DAN



Mücadelenin 88. dakikasında kısa paslarla kendi yarı alanından çok iyi çıkan Fenerbahçe'de Szymanski'den pası alan Semedo, rakip ceza yayının gerisinde topu sağındaki Talisca'ya aktardı. Ceza yayı üzerine doğru hareketlenen Talisca sol ayağının içiyle kalenin ortasına sert vurdu ve kaleci Burak'ı bir kez daha mağlup etmeyi başardı.



Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.



21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.



38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.



53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahasında Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üstten dışarı çıktı.



57. dakikada Fred'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Nene, ceza alanına koşan Asensio'ya aradan pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Burak Bozan, golü ayağıyla önledi.



66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın kaleci Burak Bozan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodrigues topu gol çizgisinden çıkardı.



74. dakikada Fred'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.



81. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu kaleci Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.



88. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semedo'nun ara pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.



90+2. dakikada ceza sahası dışından Fred'in sert şutunda kalecinin müdehale ettiği top, direkten döndü. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin vuruşunda yine kaleci Burak, son anda dokunarak golü engelledi.



Stat: Gaziantep



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen



Gaziantep FK: Burak Bozan, Rodrigues, Arda Kızıldağ (Dk.77 Semih Güler), Perez (Dk. 46 Sorescu) Abena, Melih Kabasakal (Dk. 82 Ndiaye), Kozlowski (Dk.77 Boateng) Maxim, Camara, Lungoyi (Dk.66 Yusuf Kabadayı), Bayo



Fenerbahçe: Ederson, Brown (Dk.60 Levent Mercan), Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Alvarez (Dk. 55 Fred), İsmail Yüksek, Asensio (Dk.60 Szymanski), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 55 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk.77 Talisca)



Goller: Dk. 5, Dk. 21 En-Nesyri, Dk. 81, Dk. 88 Talisca (Fenerbahçe)



Kırmızı Kart: Dk.86 Abena (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 71 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 6 Brown, Dk.25 Alvarez, Dk.42 Skriniar, Dk. 47 İsmail Yüksek, Dk. 71 Oosterwolde (Fenerbahçe)







