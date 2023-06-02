Fenerbahçe'den talep yok

Galatasaray'da kutlamalar için Fenerbahçe derbisine doğru geri sayılırken, Sarı- Lacivertliler için de ikinci sırayı garantileme hedefi doğrultusunda dev maç kritik öneme sahip.
Galatasaray Yönetimi bir yandan kutlama organizasyonu için kolları sıvamış durumda. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi ağırlamak üzere de görüşmeler yapılıyor. Ancak Fenerbahçe cephesinden henüz derbi için bir talep gelmediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertli yönetimin maça gelmeme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.
Galatasaray Yönetimi bir yandan kutlama organizasyonu için kolları sıvamış durumda. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi ağırlamak üzere de görüşmeler yapılıyor. Ancak Fenerbahçe cephesinden henüz derbi için bir talep gelmediği öğrenildi.
Sarı-Lacivertli yönetimin maça gelmeme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.