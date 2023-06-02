Fenerbahçe'den talep yok

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den talep yok
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02 Haziran 2023 11:13
Son güncelleme 02 Haziran 2023 11:45
Galatasaray'da kutlamalar için Fenerbahçe derbisine doğru geri sayılırken, Sarı- Lacivertliler için de ikinci sırayı garantileme hedefi doğrultusunda dev maç kritik öneme sahip.

Galatasaray Yönetimi bir yandan kutlama organizasyonu için kolları sıvamış durumda. Diğer taraftan Fenerbahçe'yi ağırlamak üzere de görüşmeler yapılıyor. Ancak Fenerbahçe cephesinden henüz derbi için bir talep gelmediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yönetimin maça gelmeme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.
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