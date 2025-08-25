Fenerbahçe'den İtalya devine ret!

Fenerbahçe'de Benfica maçının hazırlıkları devam ederken transferi gündemde olan oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Serie A devi Inter, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
17 MİLYON EURO ÖNERDİLER
A Spor'un haberine göre Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi için 17 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
FENERBAHÇE YETERSİZ BULDU
Fenerbahçe, bu teklifi 20 milyon euronun aşağısını kabul etmeyeceklerini belirterek reddetti.
SEZON PERFORMANSI
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
