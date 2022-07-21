Fenerbahçe'den Gustavo Henrique için görüşme

Fenerbahçe, göndermeye hazırlandığı Kim Min Jae'nin yerini doldurmak için ilk adımı atıyor.



Brezilya basınında yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin menajeriyle video konferans yoluyla kısa sürede görüşeceği belirtildi.



Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlanması durumunda Flamengo ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.



JESUS DÖNEMİNDE ALINDI



Gustavo Henrique, Ocak 2020'de Jorge Jesus döneminde Flamengo'ya Santos'tan bedelsiz olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncu, iki buçuk yıllık dönemde Flamengo forması ile 88 maçta sahaya çıktı ve takımına 8 gollük skor katkısı verdi.





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