Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık yeni sözleşme

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Rizespor maçındaki farklı galibiyetin gizli kahramanıydı.



Sarılacivertliler performansından memnun olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.



Başarılı oyuncu, kanatlarda enerjisi ile savunmayı rahatlatırken, hücuma da destek vererek pozisyon kovaladı.



Bu arada Ferdi'nin babası, sözleşme uzatmak için yönetimle görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.



YENİ İMZA 5 YILLIK



İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Yeni kontratın 5 yıllık olacağı ifade ediliyor.



