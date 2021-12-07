Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin, başarılı performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Ferdi'ye 5 yıllık yeni sözleşme
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07 Aralık 2021 12:00
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Rizespor maçındaki farklı galibiyetin gizli kahramanıydı.

Sarılacivertliler performansından memnun olduğu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Başarılı oyuncu, kanatlarda enerjisi ile savunmayı rahatlatırken, hücuma da destek vererek pozisyon kovaladı.

Bu arada Ferdi'nin babası, sözleşme uzatmak için yönetimle görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

YENİ İMZA 5 YILLIK

İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Yeni kontratın 5 yıllık olacağı ifade ediliyor. 


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