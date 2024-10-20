Fenerbahçe'den Elif Elmas sürprizi!

Cristian Medina'ya henüz imza attıramayan Fenerbahçe, Elif Elmas için temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak renklerine katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Elif Elmas sürprizi!
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20 Ekim 2024 12:22
Son güncelleme 20 Ekim 2024 12:24
Fenerbahçe transfer sezonu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors'un Arjantinli yıldızı Cristian Medina ile anlaştı ancak resmi olarak imza attıramadı. Fenerbahçe, Medina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle sürpriz bir hamle yaptı. Kanarya, Leipzig'de oynayan eski öğrencisi Elif Elmas ile temas kurdu.

MEMNUN DEĞİL

Alman medyasına göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım içindeki durumundan hiç memnun değil.

ELIF TEKLİFE SICAK BAKIYOR

8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Elmas, bu sezon sadece 7 dakika görev aldı. Alman ekibinde oldukça mutsuz olan Elif Elmas'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

24 MİLYON EUROYA LEIPZIG'E

2017- 2018 sezonunda yalnızca 180 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan yetenekli isim, 2019-2020 sezonunda 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli'deki performansıyla göz kamaştıran Elif Elmas, 24 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu. 

 

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