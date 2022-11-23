Fenerbahçe'de Zajc'ın alternatifi hazır!

Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin son senesini yaşayan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Miha Zajc'ın takımdan ayrılması durumunda Fener yönetimi Brezilyalı merkez orta saha için harekete geçti.



Sarı-Lacivertli kurmaylar Fluminense'de forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha Martinelli'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu transfer için yine de Zajc'ın son kararına göre hareket edilecek.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



Sözleşme uzatmayan Zajc'a İtalya ve Almanya'dan teklifler olduğu, eğer yeni sözleşmeye imza atmamakta direnmesi durumunda oyuncunun bedava gitmemesi için ocak ayında transferine izin verileceği ifade ediliyor.



Zajc'ın kararı olumsuz olursa Fenerbahçe yönetimi Martinelli'nin menajerinin ardından kulübü ile de temasa geçecek. Merkez orta saha dışında ön libero ve 10 numaralı mevkilerde de forma giyen 21 yaşındaki Martinelli'nin piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.



ORTA SAHANIN HER YERİNDE



21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Martinelli merkez orta sahada görev yapıyor. Gerek görüldüğünde ön libero ve on numaralı mevkilerde de forma giyebiliyor. Teknik kapasitesinin yanında mücadeleci kimliği ile de tanınıyor.





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