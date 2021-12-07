Fenerbahçe'de zafer haftası! 3 branşta da kayıp yok...

Fenerbahçe, hem futbolda hem de basketbol ve voleybolda haftaya damgasını vurdu. Rizespor'a fark atan Kanarya, basketbolda erkeklerde Afyon, kadınlarda Antalya'yı devirdi. Voleybol erkeklerde Arkas'ı 3-1'le geçen Kanarya'da Sarı Melekler de Mert Grup Sigorta'yı set vermeden geçti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de zafer haftası! 3 branşta da kayıp yok...
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07 Aralık 2021 09:35
Fenerbahçe haftalardır aradığı bol gollü çıkış maçını evinde ağırladığı Rizespor karşısında 4 golle yakalarken, sarı lacivertliler diğer tüm kulvarlarda kazanarak, sportif anlamda adeta bir zafer haftası yaşadı.

Voleybol erkek takımı ligin en zorlu deplasmanlarından İzmir'de Arkas'ı 3-1 yenerek ligde 2. sırayı korurken, Sarı Melekler de İstanbul'da Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek 1 maç eksiğiyle 2 sırada yer alarak ligin gizli lideri konumunda bulunuyor.

Zafer haftasını kadın basketbolunda da yaşayan Fenerbahçe 7. hafta maçında Antalya 07 Basketbol'u 92-38 yenerek 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürürken yarın oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

AVRUPA-LİG DUBLESİ

Fenerbahçe Beko ise ligde HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 100-51 gibi bir farkla yenerek ligin 11. haftasında 10. galibiyetine imza attı ve lig liderliğindeki yerini korudu.

Fenerbahçe Beko hafta içinde de bir Euroleague zaferine imza atmış Monaco'yu İstanbul'da 96-86 yenerek bu kulvarda 4. galibiyetini almıştı. 


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