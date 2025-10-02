02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Fenerbahçe'de Tedesco kararı: Futbolcular dedi, Saran onayladı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği futbolcuların desteğiyle netleşti. Oyuncuların olumlu görüşü sonrası Başkan Sadettin Saran, İtalyan teknik adamla yola devam kararı aldı.

calendar 02 Ekim 2025 09:32
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco kararı: Futbolcular dedi, Saran onayladı
Fenerbahçe'de başkan değişimiyle birlikte teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği merak konusu olmuştu.
 
Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde takımdaki yeri belirsizliğini koruyordu. Ancak bu süreçte son sözü futbolcular söyledi.
 
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli takımın oyuncuları, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti yönetime doğrudan iletti.
 
Oyuncuların büyük kısmının "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajı sonrası, başkan Sadettin Saran radikal bir karar aldı: "Tedesco ile yola devam!"
 
SANİYE DÜŞÜNMEDİ
 
Futbolcuların teknik adamlarına sahip çıkması üzerine Başkan Saran'ın tereddütsüz bir şekilde yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, Saran bu karar için "saniye bile düşünmedi".
 
Takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasında oluşan pozitif atmosferin korunması hedefleniyor.
 
İSMAİL YÜKSEK'TEN TEDESCO'YA ÖVGÜ
 
Takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamalar da Tedesco'nun oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yüksek, İtalyan teknik adam için şu ifadeleri kullandı:
 
"Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor."
 
Bu açıklamalar, teknik heyet ile oyuncular arasındaki güçlü iletişimin ve güven ortamının açık göstergesi olarak yorumlandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
