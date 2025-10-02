Fenerbahçe'de Tedesco kararı: Futbolcular dedi, Saran onayladı

Fenerbahçe 'de başkan değişimiyle birlikte teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği merak konusu olmuştu.

Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde takımdaki yeri belirsizliğini koruyordu. Ancak bu süreçte son sözü futbolcular söyledi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli takımın oyuncuları, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti yönetime doğrudan iletti.

Oyuncuların büyük kısmının "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajı sonrası, başkan Sadettin Saran radikal bir karar aldı: "Tedesco ile yola devam!"

SANİYE DÜŞÜNMEDİ

Futbolcuların teknik adamlarına sahip çıkması üzerine Başkan Saran'ın tereddütsüz bir şekilde yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, Saran bu karar için "saniye bile düşünmedi".

Takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasında oluşan pozitif atmosferin korunması hedefleniyor.

İSMAİL YÜKSEK'TEN TEDESCO'YA ÖVGÜ

Takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamalar da Tedesco'nun oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yüksek, İtalyan teknik adam için şu ifadeleri kullandı:

"Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor."

Bu açıklamalar, teknik heyet ile oyuncular arasındaki güçlü iletişimin ve güven ortamının açık göstergesi olarak yorumlandı.