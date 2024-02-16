Fenerbahçe'de Sandro Zufic gerçekleri

Fenerbahçe'de ara transferde yapılan takviyelerin ardından bir hamle de teknik heyete geldi.
Sarı-lacivertliler, Sandro Zufic ile anlaşırken bunun perde arkası da ortaya çıktı. Yönetimin, Zufic'i Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in performansının kötü olduğu için getirmediği öğrenildi.
SEZON BAŞI DA İSTENDİ, OLMADI
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; ilk kez Hırvatistan dışında forma giyen ve kırılgan bir yapısı olan yıldız kaleciden memnun olan sarı-lacivertli idarecilerin 44 yaşındaki antrenörü sezon başında da almak istediği ancak Zufic'in o dönemde Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yaptığı için bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.
LIVAKOVIC MUTLU OLDU
Livakovic ile Dinamo Zagreb'te üç yıl birlikte çalışan Zufic'in tecrübeli file bekçisini hem moral hem de performans olarak daha yukarıya taşıyacağını düşünen yönetim, İsmail Kartal'ın onayını aldıktan sonra bu hamleyi gerçekleştirdi. Livakovic'in de eski hocasının gelişine mutlu olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli kaleci zaman zaman yediği goller nedeniyle eleştirilse de yaptığı önemli kurtarışlarla takımın galibiyetlerine katkı yapmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, Sandro Zufic ile anlaşırken bunun perde arkası da ortaya çıktı. Yönetimin, Zufic'i Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in performansının kötü olduğu için getirmediği öğrenildi.
SEZON BAŞI DA İSTENDİ, OLMADI
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; ilk kez Hırvatistan dışında forma giyen ve kırılgan bir yapısı olan yıldız kaleciden memnun olan sarı-lacivertli idarecilerin 44 yaşındaki antrenörü sezon başında da almak istediği ancak Zufic'in o dönemde Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yaptığı için bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.
LIVAKOVIC MUTLU OLDU
Livakovic ile Dinamo Zagreb'te üç yıl birlikte çalışan Zufic'in tecrübeli file bekçisini hem moral hem de performans olarak daha yukarıya taşıyacağını düşünen yönetim, İsmail Kartal'ın onayını aldıktan sonra bu hamleyi gerçekleştirdi. Livakovic'in de eski hocasının gelişine mutlu olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli kaleci zaman zaman yediği goller nedeniyle eleştirilse de yaptığı önemli kurtarışlarla takımın galibiyetlerine katkı yapmayı başardı.