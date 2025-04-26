Fenerbahçe'de Dzeko'nun pozisyonları için penaltı itirazı

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Edin Dzeko'nun iki kez yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko'nun pozisyonları için penaltı itirazı
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26 Nisan 2025 19:59
Son güncelleme 26 Nisan 2025 20:34
Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.

Fenerbahçe, Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.

Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.



FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaştı.



İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, 59. dakikada yine Edin Dzeko'nun, Viana tarafından düşürülmesiyle bir kez daha penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.



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