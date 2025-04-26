Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe, Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.
Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaştı.
İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, 59. dakikada yine Edin Dzeko'nun, Viana tarafından düşürülmesiyle bir kez daha penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe, Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.
Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ilk yarı sonucunu Edin Dzeko'nun penaltı beklediği pozisyon ile paylaştı.
İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, 59. dakikada yine Edin Dzeko'nun, Viana tarafından düşürülmesiyle bir kez daha penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.