Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.
KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK
Hollandalı savunmacı, müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.
