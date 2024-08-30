Fenerbahçe'de Omar Fayed vizeyi bekliyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Omar Fayed, Belçika'ya transfer olmak için vize işlemlerini bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Omar Fayed vizeyi bekliyor
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30 Ağustos 2024 09:29
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 09:30
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Omar Fayed, Belçika'ya transfer oluyor.

Fayed, Dirk Kuyt'un teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiralanacak.

Genç oyuncu, Beerschot'un vize işlemlerini halletmesini bekliyor. Problem çözüldüğü an Fayed, Belçika'nın yolunu tutacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fayed, geçtiğimiz sezonu da Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti. Fenerbahçe, genç oyuncuyu El Mokawloon'dan 551 Bin Eurıya transfer etmişti. 

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