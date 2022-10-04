Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'ye tam not

Beşiktaş derbisinde sol kanat beki olarak görev yapan Lincoln Henrique teknik ekipten tam not aldı. 85 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu 80 kez topla buluşarak bu alanda takımının en iyi ismi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'ye tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2022 08:19
Lincoln
Lincoln
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un derbide 86 dakikada sahada tuttuğu Lincoln Henrique'nin istatistikleri, Portekizli teknik adamı mutlu etti.

EN FAZLA TOPLA BULUŞAN İSİM

Sahada takımın en fazla topla buluşan ismi olan Brezilyalı yıldız, tam 80 kezle bu alanda takım arkadaşlarının çok önünde yer aldı. Topun özellikle 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerinde başrolde olan Lincoln, savunmasına da sık sık yardımda bulundu.

AEK LARNACA MAÇINDA DA ŞANS BULMASI BEKLENİYOR 

Topsuz oyunda yaptığı pas aralarıyla başarılı bir grafik ortaya koyan Fenerbahçe'nin başarılı ismi, aynı zamanda sahanın en çok koşan oyuncularından da biriydi. Hocasının verdiği görevi başarılı bir şekilde yerine getiren Lincoln'ün AEK Larnaca maçında da şans bulması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ