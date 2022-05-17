Fenerbahçe'de kapılar geri dönüşlere kapalı

Fenerbahçe'de transfer dönemi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kiralıktan dönecek oyuncular yönetimi kara kara düşündürüyor.



2020 yazında 6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, sarı-lacivertli takımda performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve geçtiğimiz sezon başı Belçika'nın Antwerp kulübüne kiralanmıştı.



29 yaşındaki Tanzanyalı golcü, burada da aradığını bulamadı. 27 lig maçında görev alırken, sadece 10 kez sahaya 11'de çıktı. 5 gol, 4 asist yaptı.



Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var ama takımda kalma ihtimali yok.



