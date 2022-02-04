Fenerbahçe'de kader ayı şubat

Ligde cumartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak olan Kanarya, sıkışık fikstürde şampiyonluğu hedeflediği UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de kader ayı şubat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 10:37
Fenerbahçe'yi milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler şubat ayında üç kulvarda, 23 günde toplam 7 maça çıkacak.

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Kanarya, kupayı hedeflediği UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkacak. Bu maçlar Fenerbahçe'nin beklentilerin uzağında kaldığı sezonun kaderi açısından kritik önem taşıyor.

7 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak. Ligdeki Başakşehir ve Hatay maçlarını evinde oynayacak Kanarya, kupadaki Kayseri mücadelesine de iç sahada çıkacak. Yine ligdeki Kasımpaşa deplasmanı da İstanbul'da oynanacak.

KRİTİK ŞUBAT FİKSTÜRÜ

5 Şubat: Başakşehir (STSL), Kadıköy
8 Şubat: Kayserispor (ZTK), Kadıköy
12 Şubat: Giresunspor (STSL), Giresun
17 Şubat: Slavia Prag (AKL), Kadıköy
20 Şubat: Hatayspor (STSL), Kadıköy
24 Şubat: Slavia Prag (AKL), Çekya
27 Şubat: Kasımpaşa (STSL), İstanbul

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.