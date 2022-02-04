Fenerbahçe'de kader ayı şubat

Fenerbahçe'yi milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler şubat ayında üç kulvarda, 23 günde toplam 7 maça çıkacak.



Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Kanarya, kupayı hedeflediği UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkacak. Bu maçlar Fenerbahçe'nin beklentilerin uzağında kaldığı sezonun kaderi açısından kritik önem taşıyor.



7 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA



Fenerbahçe, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak. Ligdeki Başakşehir ve Hatay maçlarını evinde oynayacak Kanarya, kupadaki Kayseri mücadelesine de iç sahada çıkacak. Yine ligdeki Kasımpaşa deplasmanı da İstanbul'da oynanacak.



KRİTİK ŞUBAT FİKSTÜRÜ



5 Şubat: Başakşehir (STSL), Kadıköy

8 Şubat: Kayserispor (ZTK), Kadıköy

12 Şubat: Giresunspor (STSL), Giresun

17 Şubat: Slavia Prag (AKL), Kadıköy

20 Şubat: Hatayspor (STSL), Kadıköy

24 Şubat: Slavia Prag (AKL), Çekya

27 Şubat: Kasımpaşa (STSL), İstanbul





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