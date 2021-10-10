Fenerbahçe'de gelecek emin ellerde

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira döneminin en önemli artısı, sadece günü kurtarmanın peşinde olunmaması.Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca ile orta ve uzun vadeli hedefler de belirlerken özellikle oyuncu planlamasına büyük önem veriyor. Sorunsuz, sadece takım ruhu için mücadele eden bir kadro oluşturma çabasındaki Kanarya'da geleceğin temelleri yerli-yabancı gençlerle atılıyor. Pereira'nın da geldiğinden bu yana yaptığı en büyük değişim gençlerde...Portekizli çalıştırıcı, yerli-yabancı genç oyuncuları takımın iskeleti yaparken deneyimli yıldızlarla da olgun bir takım yaratmaya çalışıyor.Pereira'nın şans verdiği Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Yiğit Şanlıtürk; en dikkat çekici isimler. Yabancılardan da Attila Szalai, Mergim Berisha, Bright Osayi-Samuel ve Min-Jae Kim, takımda kilit rol oynamaya veya transfer için önemli kaynak yaratmaya aday oyuncular.