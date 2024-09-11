Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık raporu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık raporu netleşiyor. Djiku derbiye yetişirken, Osayi'nin geri dönüşü Avrupa Ligi'ne planlanıyor. Çağlar ve İsmail'in durumu ise iyi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık raporu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2024 08:46
Son güncelleme 11 Eylül 2024 10:03
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi yaklaşırken sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu.

DJIKU'DAN MÜJDE VAR

Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor. Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.

OSAYI, UNION SG MAÇINA

Derbiyi kaçıracak Bright Osayi-Samuel'in geri dönüşü olarak ise Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı hedefleniyor.



ÇAĞLAR VE İSMAİL'İN DURUMU

A Milli Takım'da hastalanan Çağlar Söyüncü ile İzlanda maçında darbe alan İsmail' Yüksek'in ise durumlarının iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery