Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık raporu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi yaklaşırken sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu.
DJIKU'DAN MÜJDE VAR
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor. Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.
OSAYI, UNION SG MAÇINA
Derbiyi kaçıracak Bright Osayi-Samuel'in geri dönüşü olarak ise Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı hedefleniyor.
ÇAĞLAR VE İSMAİL'İN DURUMU
A Milli Takım'da hastalanan Çağlar Söyüncü ile İzlanda maçında darbe alan İsmail' Yüksek'in ise durumlarının iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.
DJIKU'DAN MÜJDE VAR
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan Alexander Djiku'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı düzelen Ganalı savunma oyuncusu, antrenmanlara başladı. Djiku'nun pazar günkü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor. Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takıma da gidememişti.
OSAYI, UNION SG MAÇINA
Derbiyi kaçıracak Bright Osayi-Samuel'in geri dönüşü olarak ise Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı hedefleniyor.
ÇAĞLAR VE İSMAİL'İN DURUMU
A Milli Takım'da hastalanan Çağlar Söyüncü ile İzlanda maçında darbe alan İsmail' Yüksek'in ise durumlarının iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.