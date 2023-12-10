Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de deplasman maçlarında kalesini gole kapatan Dominik Livakovic'in 3-1 biten Beşiktaş maçı sonrası serisi bozuldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk
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10 Aralık 2023 11:50
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de dış sahada oynadıkları maçlarda kalesini gole kapatmıştı. Ancak bu gelenek Beşiktaş deplasmanında bozuldu.

Alanya (0-1), Kasımpaşa (0-2), Pendik (0-5) ve Adana Demir (0-0) karşılaşmalarında gol yemeyen tecrübeli eldiven dün Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltısına engel olamadı. Galibiyet golünde ise büyük sevinç yaşadı. 

 
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