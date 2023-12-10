Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Süper Lig'de dış sahada oynadıkları maçlarda kalesini gole kapatmıştı. Ancak bu gelenek Beşiktaş deplasmanında bozuldu.
Alanya (0-1), Kasımpaşa (0-2), Pendik (0-5) ve Adana Demir (0-0) karşılaşmalarında gol yemeyen tecrübeli eldiven dün Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltısına engel olamadı. Galibiyet golünde ise büyük sevinç yaşadı.
Alanya (0-1), Kasımpaşa (0-2), Pendik (0-5) ve Adana Demir (0-0) karşılaşmalarında gol yemeyen tecrübeli eldiven dün Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltısına engel olamadı. Galibiyet golünde ise büyük sevinç yaşadı.