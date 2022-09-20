Fenerbahçe, Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Alanyaspor 'u 5-0 mağlup etti. Jorge Jesus, bu karşılaşma sonrası öğrencilerine 4 gün izin verdi.Sezona son derece yoğun bir fikstürle başlayan Sarı Lacivertliler'de Milli görevlere gitmeyen futbolcular iyi bir şekilde dinlenme fırsatı bulacak. Fenerbahçe, aranın ardından ligde zorlu bir maça çıkacak.Jorge Jesus ve öğrencileri, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta Beşiktaş derbisinde 3 puan için mücadele edecek.