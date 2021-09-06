Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Transfer olduğu günden bu yana lisansı çıkmadığı için forma giyemeyen Burak Kapacak'a müjdeli haber geldi.



Takımda yaşanan ayrılıkların ardından limitte yer açan Fenerbahçe, Burak Kapacak'a lisans çıkardı.



Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde, 21 yaşındaki Burak Kapacak hafta sonu Sivasspor karşılaşmasında görev yapabilecek.



