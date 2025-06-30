Fenerbahçe'de Burak Kapacak için kiralık planı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yalnızca 1 maçta forma giyen Burak Kapacak için kiralık ayrılık gündemde.



18 Mayıs 2025'te Eyüpspor'a karşı görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun, 2026 yılında sona erecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı öne sürüldü.



Sarı-lacivertli kulübün, Burak'ı gelecek sezon düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planladığı öğrenildi.



Süper Lig'den üç kulübün Burak Kapacak ile ilgilendiği ve transfer için temaslara başladığı ifade edildi.







