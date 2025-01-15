Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Emir Ortakaya

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Emir Ortakaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe forması giyen Emir Ortakaya, Beerschot VA ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Belçika'ya gitti.
WESTERLO'DA NE YAPTI?
20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
Sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emir Ortakaya, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe forması giyen Emir Ortakaya, Beerschot VA ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Belçika'ya gitti.
WESTERLO'DA NE YAPTI?
20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.