Fenerbahçe'de 5 yıldızlı forma!

Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir maçının tamamlanmasının ardından yıldızsız formalarını çıkardı ve 5 yıldızlı formalarını giydi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de 5 yıldızlı forma!
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11 Haziran 2023 23:06
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Maça yeni sezon forması ile çıkan Fenerbahçeli oyuncular, maçın bitiş düdüğünün ardından seremoni bölümünde formalarını değiştirdi.

Maç içerisinde kullandığı yeni sezon formasında yıldız yer almayan Fenerbahçe'de, seremonideki formalarda 5 yıldız olması dikkat çekti.

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