Fenerbahçe, Coutinho ile ilgileniyor iddiası!

İspanya basınında geçen haberlere göre Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Coutinho ile ilgileniyor iddiası!
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22 Haziran 2023 22:20
Son güncelleme 22 Haziran 2023 22:48
Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başlamıştı. 

Önce Ryan Kent ve daha sonra Edin Dzeko transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler için bir iddia da İspanyol basınında geldi.

İspanya'daki iddialara göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin, Aston Villa'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho olduğu kaydedildi.

UNAI EMERY KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması beklenildiği aktarıldı.

Kariyerinin son dönemlerinde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Philippe Coutinho, kariyerinde daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti. 

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