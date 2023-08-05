Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.
Deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
48 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI
Cleveland formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 karşılaşmada görev alan Neto; 3.3 sayı, 1.0 ribaund, 1.6 sayı istatistikleri ile oynadı.
BEŞİNCİ TRANSFER
Fenerbahçe Beko, daha önce Sertaç Şanlı, Yam Madar, Nate Sestina ve Georgios Papagiannis'i kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.
Deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
48 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI
Cleveland formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 karşılaşmada görev alan Neto; 3.3 sayı, 1.0 ribaund, 1.6 sayı istatistikleri ile oynadı.
BEŞİNCİ TRANSFER
Fenerbahçe Beko, daha önce Sertaç Şanlı, Yam Madar, Nate Sestina ve Georgios Papagiannis'i kadrosuna katmıştı.