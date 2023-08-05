Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko, son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı
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05 Ağustos 2023 12:02
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı. 

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı. 

Deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

48 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI 

Cleveland formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 karşılaşmada görev alan Neto; 3.3 sayı, 1.0 ribaund, 1.6 sayı istatistikleri ile oynadı. 

BEŞİNCİ TRANSFER

Fenerbahçe Beko, daha önce Sertaç Şanlı, Yam Madar, Nate Sestina ve Georgios Papagiannis'i kadrosuna katmıştı.

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