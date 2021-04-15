Fenerbahçe Beko için Vince Hunter iddiası!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Beko için Vince Hunter iddiası!
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15 Nisan 2021 22:26
ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon pota altına transfer yapacağı iddia edildi.

Sırp gazeteci Nemanja Zoric'in haberine göre; sarı - lacivertliler, İtalya Ligi takımlarından Virtus Bologna'nın pota altı oyuncusu Vince Hunter'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon sakatlıklardan dolayı problem yaşayan Fenerbahçe Beko'nun sezon sonunda Kyle O'Quinn ile yollarını ayıracağı ve Vince Hunter takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi.



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