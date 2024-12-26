Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 18. hafta mücadelesinde cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.



Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.



İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.



