Fenerbahçe beğenmedi, geri gönderdi

Altyapı çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım için denemeye aldığı 2005 doğumlu Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak'ı beğenmedi ve yollar ayrıldı. Oyuncu ülkesine döndü.



TÜRK PASAPORTU DA BULUNUYOR



18 yaşındaki oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunduğu ifade edilirken, ilk etapta alt yaş takımlarında oynatılmak üzere denemeye alınmıştı.





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