Fenerbahçe beğenmedi, geri gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, denemeye aldığı İsrailli oyuncu Maor Yashilirmak'ı ülkesine geri gönderdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe beğenmedi, geri gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2023 16:51
Altyapı çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım için denemeye aldığı 2005 doğumlu Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak'ı beğenmedi ve yollar ayrıldı. Oyuncu ülkesine döndü.

TÜRK PASAPORTU DA BULUNUYOR

18 yaşındaki oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunduğu ifade edilirken, ilk etapta alt yaş takımlarında oynatılmak üzere denemeye alınmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ