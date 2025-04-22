Fenerbahçe 80 milyon euro'luk stoperin peşinde!

Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu sebeple, Chelsea'nin stoperi Wesley Fofana'nın durumunu yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe 80 milyon euro'luk stoperin peşinde!
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22 Nisan 2025 12:49
Son güncelleme 22 Nisan 2025 14:13
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Chelsea'nin defans oyuncusu Wesley Fofana'yı yakından takip ediyor.

TransferFeed'in haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuna hazırlık kapsamında kadrosunu revize etmek adına stoper rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Chelsea'nin kadrosuna büyük bir revizyona gitmek istemesi sebebiyle birçok oyuncusunu satış piyasasına çıkaracak olması, Fenerbahçe'nin bu transferdeki ihtimalini artıyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Chelsea'nin yıldızlarının durumunu araştırmaları için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 14 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana, 2022 yılında Leicester'dan Chelsea'ye 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

 
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